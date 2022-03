Juve, Allegri: "E' il momento decisivo della stagione"

Allegri su Dybala e Vlahovic

Il tecnico bianconero parla dei suoi attaccanti, cominciando dalle condizioni di Dybala: "Paulo sta meglio, vedremo se riuscirà a tornare a disposizione per la Champions League, come Bonucci". Sull'aspetto psicologico legato al rinnovo: "Paulo è un uomo di 29 anni, un professionista che è in una situazione in cui deve discutere il contratto e non ha bisogno di nessuno. Si gioca, si va in campo e si fa quello che si deve fare. Dire che ha bisogno di qualcuno è un'offesa anche verso di lui. Ora deve pensare a recuperare. Io ho bisogno di Paulo, la squadra ha bisogno di lui, ci dà qualità. Speriamo di recuperarlo per mercoledì". Sull'inserimento di Vlahovic: "Sono contento, non era semplice arrivare alla Juventus e giocare ogni tre giorni. Il pallone alla Juve pesa di più, perchè devi sempre giocare per vincere. Dusan sta lavorando bene, ma può ancora crescere e migliorare come tutti. Ieri ci ho parlato e gli ho detto che deve essere più pulito nel gioco e sprecare meno energie. Il calcio, come abbiamo visto durante Real Madrid-Psg, si gioca su un filo molto sottile e bisogna essere bravi a gestire ogni momento ed ogni imprevisto. Dusan è un ragazzo di cuore, si sacrifica per la squadra. Domani riposa? Vediamo, devo ancora decidere".