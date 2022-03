Juve, Szczesny: "Fortunato sul rigore, non poteva calciare centrale"

GENOVA - Quarta vittoria consecutiva per la Juventus di Massimiliano Allegri dopo il 3-1 inflitto alla Sampdoria, oltre alla doppietta di Alvaro Morata il protagonista del successo bianconero è stato il portiere Wojciech Szczesny. L'estremo difensore polacco, al 74' sul 2-0, ha parato il rigore a Candreva grazie ad un grande intervento con la mano di richiamo (sinistra). Queste le sue parole ai microfoni di Dazn a fine partita sulla parata: "Ti dico la verità, sono stato fortunato perchè mi aspettavo un rigore centrale, prima di calciare la palla si è mossa dal punto del rigore e ho detto: non tira centrale da una palla che si muove. Ho scelto un angolo e l'ho parato. Non c'era tanto pensiero dietro - aggiunge - È bello, perchè comunque noi i rigori li studiamo e quando riesci a pararne uno è molto importante ed è una bella sensazione".