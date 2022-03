Ucraina, la Juve mette in salvo 80 profughi dalla città di Zahony

La missione

La spedizione bianconera, partita ieri dalla Continassa, guidata dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene ed è formata da uno staff selezionato per dare supporto di ogni tipo in loco: dal responsabile medico bianconero Luca Stefanini, a una pediatra e a una psicologa volontarie. Presente anche Deniz Akalin, la compagna del presidente della Juventus Andrea Agnelli. Questo il comunicato ufficiale della società: "Non si poteva osservare senza agire. Non si poteva commentare senza tentare in ogni modo di mettere in piedi un'operazione. La guerra in Ucraina, giorno dopo giorno sta generando dolore e morte, ma soprattutto sta distruggendo la vita quotidiana di milioni di persone, costrette a rifugiarsi fuori dal loro Paese. Ci sono momenti in cui bisogna dimostrare di essere vicini a chi soffre con atti concreti. Una parte dei profughi è stata recuperata in seguito a una richiesta di aiuto della Federazione Calcio ucraina per portare in salvo i bambini e i ragazzi delle scuole calcio evacuati da Kiev, Kharkiv e dalle altre zone colpite dai bombardamenti".