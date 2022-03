Juve, è festa sui social dopo il 3-1 alla Samp: "Ora la Champions"

Festa Juve sui social

Anche De Sciglio si proietta alla gara con il Villarreal di mercoledì: "La vittoria che ci voleva in vista della Champions". "Prestazione convincente e vittoria importante! Ora testa alla Champions!", ha scritto capitan Giorgio Chiellini. E il suo vice, Leonardo Bonucci, ha aggiunto: "Attitudine e voglia di risultato. Fino alla fine". Dusan Vlahovic, a secco ieri, si è tenuto i gol per le prossime gare: "Vittoria importante, da grande squadra, però adesso subito con la testa alla Champions, ci aspetta una grande battaglia". Per Danilo c'è un motivo in più per festeggiare: "Vestire questa maglia per 100 partite è motivo di grande orgoglio per me e un grande traguardo: farlo con una vittoria è ancora meglio! Forza Juve, fino alla fine".