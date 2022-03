Juve, sono arrivati in Italia gli 80 profughi ucraini

LA MORRA (Cuneo) - "Sono arrivati nella mattinata di oggi a La Morra, in provincia di Cuneo, i bus che, venerdì, avevano lasciato la Continassa con destinazione Zahony, Ungheria, nei pressi del confine con l’Ucraina, e che ieri sono ripartiti verso l’Italia". Così, per mezzo di una nota ufficiale, la Juventus comunica come i circa 80 profughi ucraini, per lo più donne e bambini, hanno terminato il lungo viaggio, raggiungendo il comune piemontese. "Non si può osservare senza agire", aveva dichiarato l'amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene lo scorso 11 marzo.