Juve, c’è il nuovo Vlahovic versione Champions

TORINO - L’obiettivo: Dusan Vlahovic in maxi-formato Champions League. Massimiliano Allegri ha fatto tutto un lavorone finalizzato ad avere il suo bomber al top per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma mercoledì all’Allianz Stadium contro il Villarreal. Ha fatto un lavorone, Allegri, si intende, sotto tutti i punti di vista: fisico e mentale, ambientale pure. Essì perché a ben pensarci l’ex Viola sarà pur arrivato a Torino accolto in pompa magna con lo status di salvatore della... nuova patria: acquistato per la cifra monstre di 70 milioni di euro (più eventuali ulteriori 10 milioni di bonus) e lautamente stipendiato (7 milioni netti a stagione più premi a rendimento).Tuttavia la sua esperienza internazionale era pressoché nulla: ok le 14 presenze con la Nazionale maggiore serba, ma a livello di squadre di club il bilancio era fermo all’unico gettone, in Europa League, collezionata con il Partizan nel 2016-17 contro lo Zaglebie Lubin.