Juventus, Locatelli positivo al Covid: "È già in isolamento"

TORINO - Tegola in casa Juventus il giorno dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Villarreal: "Juventus Football Club - si legge in una nota ufficiale del club - comunica che oggi è emersa la positività al Covid-19 di Manuel Locatelli. Il calciatore, in accordo con l’autorità sanitaria locale, è già stato posto in isolamento". Il centrocampista, titolare ieri allo Stadium nel match perso 3-0 contro gli spagnoli nel ritorno degli ottavi di finale, non sarà dunque a disposizione di Massimiliano Allegri nella prossima sfida di campionato in programma domenica 20 marzo, ancora in casa contro la Salernitana. Una notizia che non farà piacere nemmeno al Ct azzurro Roberto Mancini in vista degli spareggi per le qualificazioni Mondiali della prossima settimana (giovedì 24 marzo l'Italia sfiderà la Macedonia).