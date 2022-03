Playoff mondiali e amichevoli: Juve senza 12 nazionali

Otto bianconeri convocati per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar e altri quattro chiamati per disputare amichevoli internazionali durante la pausa del campionato. La Continassa si spopola, Massimiliano Allegri perde 12 elementi per dieci giorni e, alla ripresa, va in scena allo Stadium il derby d’Italia contro l’Inter. Si giocheranno i playoff gli azzurri di Roberto Mancini con tre juventini: Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Manuel Locatelli (Chiesa è infortunato, mentre sono stati lasciati a casa Bernardeschi, Kean e De Sciglio). Il centrocampista, al momento, è positivo al Covid e raggiungerà i compagni quando finirà la quarantena. Primo impegno giovedì a Palermo contro la Macedonia, se l’Italia supera il turno affronterà martedì 29 in trasferta la vincente tra Portogallo e Turchia. Bonucci, attualmente in infermeria, si aggrega nonostante sia infortunato con la speranza di recuperare, se non per la prima almeno per la seconda gara. Anche Szczesny è impegnato nei playoff: la sua Polonia è direttamente in finale (i giocatori si sono rifiutati di affrontare la Russia per l’invasione dell’Ucraina, poi la nazionale sovietica è stata squalificata dalla Fifa) e aspetta la vincente di Svezia-Repubblica Ceca, che sfiderà il 29.