Juve, Allegri: "Con Dybala nessuno screzio. -4 dal secondo posto, buon traguardo"

Dybala ha esultato indicando l'allenatore: "Buon rapporto con Paulo come con tutti i giocatori, poi ovvio che possono esserci screzi, io poi sono una persona molto diretta. Paulo è arrivato quasi bambino da Palermo e ora è un grande giocatore, non c'è nessun problema con lui. Dybala lontano dalla Juve? Non lo so, sono in linea con la società, non è solo Dybala ma anche De Sciglio, Bernardeschi, Perin a essere in scadenza: ora pensiamo solo al campionato.

"Vlahovic deve migliorare pulizia del gioco. Su Danilo.."

"Vlahovic 90' in campo nononstante la diffida? Buona partita, punto di riferimento in avanti. Sono contento che sia tornato in gol, deve migliorare tanto nella pulizia di gioco". Sulla scelta di schierare Danilo centrocampista centrale: "Per me è stata una piavole sorpresa, conosce come si gioca a calcio, lui aiuta l'allenatore ed è molto bravo nelle letture di campo. Ha due piedi buoni, gioca sul corto e sul lungo e si mette sempre a disposizione. Gestire il post Ronaldo? E' andato via a tre giorni dalla fine del mercato, tanti giocatori non li conoscevo ancora e credevo sarebbe potuto bastare quello che avevo in mente, poi abbiamo cominciato a lavorare diversamente alzando molto l'intensità, e direi che la squadra ha risposto bene. Siamo in un momento della stagione importante in cui ci giochiamo uno dei primi quattro posti e la Coppa Italia", conclude il tecnico bianconero.