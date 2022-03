Classifica ricavi 2020-21: Juve salda in Top 10. City primo

Juventus sempre in Top 10

La Juventus non lascia la Top 10 ma anzi, dal 10° posto occupato nella stagione 2019-20 (398 milioni) ha guadagnato una posizione salendo al 9° con 433 milioni (+9%) divisi in: botteghino (2%), diritti televisivi (237 milioni di euro) e ricavi commerciali (188,7 milioni di euro). Rimanendo in tema italiane per trovare la seconda bisogna scendere fino al 14° posto occupato dai campioni d'Italia dell'Inter con 330 milioni (+14%). Il Milan, oggi capolista in campionato, invece si trova al 31° posto (161 milioni) superati dalla Lazio.