Juve, continua l'inchiesta plusvalenze: nuove perquisizioni della GdF

TORINO - Arrivano nuove accuse di falso in bilancio contro la Juve, con conseguenti perquisizioni in tutta Italia relative al caso plusvalenze. Le ha eseguite quest'oggi la Guardia di Finanza di Torino a margine dell'inchiesta sul club bianconero già avviata nello scorso dicembre, riguardo le presunte plusvalenze in diversi anni di rendiconto finanziario. Le perquisizioni hanno riguardato materiale anche informatico relativo alle approvazioni dei bilanci tra il 2019 e il 2021 e si sono svolte tra diversi studi legali tra le città di Torino, Roma e Milano.