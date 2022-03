Addio Dybala, Kean ha l'occasione per la svolta

E dunque alla Continassa, più o meno, si gioca al gioco del 9. Questo dicono i numeri dei presenti agli ordini di Massimiliano Allegri. Tra questi, uno in particolare spicca per la voglia (o necessità?) di mettersi in mostra in questo finale di stagione: Moise Kean, il quale non a caso può in qualche modo avvantaggiarsi dai giorni in preparazione di Juventus-Inter. Vuole convincere Allegri a concedergli una nuova possibilità per essere protagonista. […] E dunque, Kean prende atto dell’addio di Dybala e del fatto che l’argentino sarà sostituito da qualche altro talento. Sa che Alvaro Morata è formalmente in bilico (visto che è a fine prestito) ma sa anche che la Juventus vuole provare a riscattarlo. Sa che Dusan Vlahovic è una certezza per il prossimo anno e quelli a venire, nell’idea della società. Ma non sa esattamente cosa possa riservare a lui il futuro visto che finora il suo ritorno alla Juventus è stato un saliscendi fatto di qualche gol, qualche infortunio, poche partite da titolare. Per la precisione: 32 presenze, ma solo 12 dal primo minuto, per un totale di 1081’ giocati nel corso dei quali l’attaccante ha segnato 5 gol. […] La Juventus l’ha ricomprato in estate dall’Everton, tecnicamente in prestito biennale (10 milioni di euro) con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi fissato a quota 28 milioni. Più eventuali ulteriori 3 milioni di bonus. Ecco perché le aspettative sono alte per un giocatore che nella Juventus aveva già giocato tra il 2010 e il 2019, prima di essere ceduto all’Everton per 27,5 milioni più bonus.