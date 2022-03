Vlahovic a parte con Zakaria e Alex Sandro: la Juve prepara l'Inter

TORINO - Continua il lavoro della Juventus in vista della super sfida contro l'Inter in programma domenica 3 aprile all'Allianz Stadium. Con solo gli uomini non impegnati cone le Nazionali a disposizione, Allegri studia per il prossimo derby d'Italia al centro sportivo bianconero. Allenamento con una prima fase di riscaldamento, una sgambata, poi un undici contro undici, a ranghi misti con i ragazzi dell'Under 23 e della Primavera. Intanto si cerca di recuperare più giocatori possibili a partire da Vlahovic che ha svolto lavoro individuale: per l'attaccante serbo c'è da smaltire l'infortunio muscolare che non gli ha permesso di affrontare le partite con la sua Nazionale. Come il numero 7 anche Alex Sandro e Zakaria che vogliono tornare in campo a partire dalla partita contro i campioni d'Italia. Tre pedine importanti da recuperare in 8 giorni, poi sarà big match contro Inzaghi.