La Juve-Inter dei Nazionali: sfida dell'altro mondo

Derby d’Italia, ok. Si sa. Anche se ormai risulta persino riduttivo. Quello che si giocherà domenica all’Allianz Stadium tra Juventus e Inter assume - anche questa volta - i connotati d’un match internazionale, mondiale. Condizionato - per l’appunto - dal rientro di giocatori provenienti da svariate latitudini e longitudini. La qual cosa potrebbe ovviamente andare a condizionare rendimenti, prestazioni e risultato se non sarà gestita opportunamente dai due tecnici Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi , che al momento di definire le formazioni (o i cambi) dovranno tenere in conto anche i minutaggi disputati dai loro giocatori in questa sosta per le Nazionali, l’umore con cui si ripresenteranno (nero, ad esempio, sarà quello degli azzurri Bonucci , Chiellini , De Sciglio , Locatelli , Barella , Bastoni appena estromessi dal Mondiale, insieme con l’Italia tutta), i chilometri percorsi da ciascuno (con annessi fusi orari superati).

La Juve prepara la sfida con l'Inter La Juventus ha risposto con 12 elementi alle convocazioni dei commissari tecnici. E chiaramente bisogna considerare che se non fossero stati infortunati/acciaccati, anche i vari Paulo Dybala , Federico Chiesa , Federico Bernardeschi , Weston McKennie , Denis Zakaria sarebbero stati chiamati a giocare per le rispettive selezioni. Allegri, dunque, in questi giorni ha lavorato con pochi elementi a disposizione. Ha fissato la ripresa degli allenamenti, alla Continassa, per domani. Gradualmente recupererà, pezzo per pezzo, tutti gli assenti. Il primo dei rientranti, a sorpresa, sarà il colombiano Juan Cuadrado : è stato ammonito contro la Bolivia e dunque, diffidato, non potrà giocare contro il Venezuela, ecco perché è stato esentato dal restare con il gruppo. [...]