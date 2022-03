Juve, maglia home 2022-23: le anticipazioni di Footy Headlines

Il sito specializzato Footy Headlines ha lanciato in anteprima quella che dovrebbe essere la prima maglia della Juve per la prossima stagione. Secondo le prime anticipazioni, in attesa delle conferme ufficiali, l'home kit della Vecchia Signora dovrebbe presentare il colletto modello polo come per tutte le altre squadre dell'Elite Team di Adidas: Manchester United, Real Madrid e Arsenal (solo il Bayern Monaco non adotterà questa soluzione).

La Juve si rifà il look: ecco tutti i dettagli

Per il resto, poi, come già accaduto in questa stagione, a campeggiare sulla divisa saranno le tipiche strisce bianconere che verranno arricchite da inserti in oro sul colletto, sui bordi delle maniche così come per il simbolo Adidas, lo stemma del club sovrastato dalle tre stelle e lo sponsor Jeep al centro. A completare il look della nuova prima divisa della Juve saranno calzoncini e calzettoni bianchi.