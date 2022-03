Juve, allenamento in vista dell'Inter: presenti Zakaria e Alex Sandro

TORINO - Cinque giorni al Derby d'Italia. In seguito ai due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri alla squadra, la Juve è tornata in campo quest'oggi al Training Center per iniziare a preparare il big match di domenica contro l'Inter. Il gruppo si è ritrovato nel pomeriggio e ha lavorato su diverse esercitazioni tra le quali possesso palla e tiri in porta dopo le combinazioni di gioco. Alex Sandro e Denis Zakaria hanno svolto solo una parte della seduta con la squadra, mentre Dusan Vlahovic ha partecipato a tutto l'allenamento. Presente anche Juan Cuadrado, rientrato in anticipo dagli impegni con la sua Colombia. Per domani prevista una seduta mattutina alla Continassa.