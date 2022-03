Juve, Allegri punta l'Inter: Zakaria torna in gruppo. Alex Sandro a parte

TORINO - In attesa del rientro dei nazionali, la Juventus prosegue la preparazione in vista del big match contro l'Inter, in programma domenica 3 aprile alle ore 20.45 (sfida che sarà diretta da Irrati). I bianconeri hanno svolto una seduta mattutina alla Continassa, svolgendo un allenamento congiunto con la Pro Sesto, squadra di Serie C che milita nello stesso girone della Juventus Under 23.