Plusvalenze, niente rischi per la Juve e le società di A

Sono arrivati i deferimenti dell’inchiesta plusvalenze e anche parecchi sospiri di sollievo in Serie A. Questione di “comma”. È il numero “1” dell’articolo 31 quello per il quale verranno giudicate Juventus, Sampdoria, Napoli, Genoa ed Empoli. E quel comma punisce chi fornisce informazioni mendaci, reticenti o parziali o i comportamenti diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica. E quel comma prevede come unico rischio l’ammenda con diffida. Questo per la minore gravità delle violazioni e, soprattutto, perché le eventuali plusvalenze fasulle non hanno reso ai bilanci dei benefici utili a rientrare nei parametri per l’iscrizione del campionato o per avere il via libera per operare sul mercato.