Juve, inchiesta plusvalenze: ascoltati Cuadrado e Chiellini

TORINO - Sono ripresi nella mattinata di oggi, lunedì, gli interrogatori alla Procura di Torino nell'ambito dell'inchiesta Prisma, che sta cercando di fare luce su eventuali irregolarità contabili della Juventus, legate a plusvalenze gonfiate, emissione di fatture per operazioni inesistenti e false fatturazioni per società quotate in Borsa. Il calciatore bianconero Juan Cuadrado si è presentato intorno alle 10 a Palazzo di Giustizia, a Torino, per essere ascoltato come persona informata dei fatti. Il calciatore è stato ascoltato dal procuratore aggiunto Marco Gianoglio e dal pm Mario Bendoni, che insieme all'altro pm Ciro Santoriello coordinano l'indagine. Verso l'ora di pranzo anche Giorgio Chiellini, capitano della Juve, si è presentato dai magistrati per essere ascoltato. In giornata dovrebbero essere ascoltati come testimoni anche altri calciatori bianconeri. Nessuno di loro è indagato.