Dzeko furioso con un tifoso della Juve: il battibecco allo Stadium

Il Derby d'Italia ha lasciato strascichi e polemiche. Ultima ma solo in ordine di tempo quella che vede protagonista Edin Dzeko. Nella gara dello Stadium l'attaccante dell'Inter ha giocato quasi tutta la partita, sostituito da Simone Inzaghi nel primo minuto di recupero per fare spazio a Robin Gosens. Nei concitati attimi finali della sfida sono volate scintille, dentro al campo come fuori. In un video che ha ben presto fatto il giro dei social, il bosniaco ex Roma è immortalato in panchina, furioso, mentre discute animatamente con un tifoso che evidentemente gli si era rivolto in modo poco educato. "Alzati se hai i c******", lo si sente dire voltandosi verso la tribuna. Il battibecco è poi sedato da un collaboratore di Inzaghi, che cerca di riportare la calma a bordo campo. "Grandi ragazzi: vittoria pesante. Ora avanti così", ha poi scritto Dzeko su Instagram per festeggiare.