Juve, il ricordo di Del Piero: "Che onore superare Scirea"

TORINO - Alessandro Del Piero ricorda con affetto il 6 aprile di 14 anni fa , quando disputò la presenza numero 553 con la maglia della Juventus. Un giorno che gli ha permesso di entrare definitivamente nella storia del club bianconero. Grazie a quella gara ha infatti superato nella classifica all time del club juventino, una bandiera come Gaetano Scirea . I bianconeri persero sul campo del Palermo 3-2. Del Piero realizzò una doppietta.

"Un onore superare Scirea"

"Quattordici anni fa l'onore di diventare il calciatore con più presenze nella storia della Juventus, superando una leggenda come Gaetano Scirea - ha scritto l'ex numero dieci sul suo profilo Instagram- . Una giornata che non dimenticherò mai". Dopo quella sfida, Del Piero ha vestito per altre 150 volte la maglia della Juventus, chiudendo la sua carriera con 705 presenze.