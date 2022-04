Juve, De Ligt dopo il 2-1 al Cagliari: "Buona reazione, Cuadrado importante per noi"

CAGLIARI - Il difensore olandese della Juve Matthijs de Ligt ha commentato ai microfoni di Dazn il successo per 2-1 in rimonta dei bianconeri contro il Cagliari: "Oggi abbiamo sofferto un po', è stata una partita molto dura in un campo difficile, soprattutto perché abbiamo iniziato male, però abbiamo reagito con un bel gol. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto bene", afferma il centrale di Allegri, autore del momentaneo 1-1, che aggiunge: "E' stato un bene aver segnato prima dell'intervallo, abbiamo creato tante occasioni dopo, e poi finalmente Vlahovic ha fatto un gran gol. Cuadrado? Ha un bel cross, è troppo importante per la nostra squadra".