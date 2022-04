Juve, i dettagli della nuova maglia per il 2022-2023

Dopo le indiscrezioni circolate lo scorso mese, sono uscite anche le prime foto ufficiali della maglia che la Juve indosserà nella stagione 2022-23. Le immagini, condivise in esclusiva sui canali social de "La Maglia Bianconera", mostrano tutte le novità: la versione con le strisce nere è stata confermata, ma questa volta non si tratta di linee continue, ma di bande formate da tanti piccoli triangolini. Per quanto riguarda il logo Jeep, dalle foto si nota che quest'ultimo è stato arricchito da piccoli fulmini che creano un effetto elettrico. Sul retro della maglia invece troviamo ancora la parte centrale ( quella dove vengono stampati nome e numero) totalmente bianca, mentre le strisce nere si trovano nella parte bassa. Le bande nere con i triangolini sono presenti anche sulle maniche, dove è tornato il bordino nero, replicato anche per il colletto.