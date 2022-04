Juve, obiettivo finale: Allegri stuzzica l'orgoglio del gruppo

TORINO - Una settimana per ricaricare le batterie. Della testa, ma anche del fisico. Per questa molto atipica infilata di sette giorni privi di partite, Massimiliano Allegri e lo staff atletico hanno pianificato uno specifico lavoro da far svolgere al gruppo bianconero onde far leva sull’orgoglio e le motivazioni, da un lato. Ma anche con l’obiettivo di portare al massimo delle possibilità il rendimento fisico. Non un vero e proprio richiamo di preparazione - ché in questa fase della stagione sarebbe esagerato e dannoso -, ma una buona full immersion mirata quella sì. Mirata nel senso dell’impostazione: cioè funzionale alle necessità dei singoli. Ma, anche, mirata nel senso di “focalizzata ad uno specifico obiettivo”: il rush finale, che deve essere dimostrazione d’orgoglio. [...]