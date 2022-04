Quarta maglia svelata dal dj tedesco: "Tifo Juve dai tempi di Platini"

Semel in anno licet insavire. Una volta all’anno è consentito impazzire dicevano i latini. E la Juventus, che il latino ce l’ha nel nome, sabato userà la “maglia pazza”, ovvero la quarta, che viene usata una volta all’anno. È quella nella foto, indossata dal dj tedesco Loco Dice, protagonista in eventi di respiro internazionale quali Boiler Room e Club2Club, in piena simbiosi tra lifestyle e musica. La scelta di uno degli artisti più apprezzati e innovativi del panorama musicale non è casuale: Loco Dice tifa Juve sin da bambino ed è già stato testimonial e ambasciatore del club bianconero e delle collezioni ICON. “Tutti in famiglia eravamo grandi tifosi bianconeri e mia madre in particolare stravedeva per Michel Platini” racconta l'artista.