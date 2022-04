Tudor compie 44 anni: gli auguri speciali della Juve

Igor Tudor, ex difensore croato ora allenatore del Verona, compie oggi 44 anni. Nato a Spalato il 16 aprile 1978, ha mosso i primi passi da calciatore proprio all'Hajduk prima di sbarcare in Italia, divenuta ormai la sua seconda patria. A portarlo in Serie A è la Juve nell'estate del 1998. Tudor ha solo 20 anni ma si è già messo in mostra.

Tudor e i trionfi con la Juve

Con la Vecchia Signora giocherà per 6 anni e mezzo mettendo in bacheca 2 scudetti, 2 Supercoppe italiane e una Coppa Intertoto. Nel 2005, chiuso da Thuram e Cannavaro, va in prestito al Siena, dove conquista due salvezze. L'anno seguente torna a Torino ma a causa di diversi problemi fisici non scende mai in campo ma festeggia comunque il ritorno del club nella massima serie. Per terminare la carriera decide di tornare a casa, all'Hajduk Spalato, chiudendo così il cerchio. Tornerà alla corte della vecchia Signora nella stagione 2020-21 come vice di Pirlo. La Juve e i suoi tifosi non lo hanno dimenticato e nel giorno del suo 44* compleanno lo hanno voluto omaggiare sui propri social.