Juve, il ritorno di Del Piero allo Stadium 10 anni dopo il suo emozionante addio

10 anni dopo il suo addio, Alex Del Piero torna all'Allianz Stadium. Lo storico capitano bianconero, che in questi giorni si trova a Torino con i ragazzi della sua Juventus Academy di Los Angeles per una “training experience” che si sta svolgendo nei campi di allenamento di Vinovo e Cantalupa. Questa sera però sarà in tribuna per assistere alla sfida tra Juve e Bologna. Il ritorno dell'ex numero 10 ha fatto impazzire i tantissimi tifosi bianconeri che si sono scatenati sui social: "Abbiamo aspettato 10 anni, ma finalmente è tornato" - hanno scritto i supporter juventini su Twitter. La leggenda bianconera è tra i calciatori della Juve più amati di sempre: in molti sognano un suo ingresso in dirigenza, ma al momento devono accontentarsi del suo ritorno allo stadio. L'emozione dei tifosi è anche l'emozione dello stesso Del Piero come si può vedere dal video postato dal club sull' account twitter: "Ci siamooo. Un saluto a tutti ragazzi" - il messaggio di un sorridente Pinturicchio, mentre la Juve twitta., "CI SIAMOOOOO? Alex dice di si. Siete autorizzati a esagerare con like e retweet".