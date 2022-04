TORINO - Lapo Elkann prima del match tra i suoi amatissimi bianconeri e il Bologna twitta: «Certamente tifo la Juve e mi auguro di vincere, ma non dimentico l’affetto e la stima per il mio amico Sinisa Mihajlovic che sta lottando come un guerriero in una partita molto importante. Non vedo l’ora di vederti e abbracciarti». Miha sta combattendo contro la leucemia, è il suo secondo tempo nel match più duro: ma non è solo, siamo tutti con lui.