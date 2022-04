Juve, Pasqua e Pasquetta in campo: obiettivo Fiorentina

Il calendario della Juve impone di lasciarsi alle spalle la partita di ieri con il Bologna e di trascorrere in campo le feste di Pasqua e Pasquetta: mercoledì, a Torino, arriva la Fiorentina, per un appuntamento molto importante: la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il gruppo si è dunque ritrovato questa mattina: nel menu scarico per i giocatori maggiormente impegnati ieri, campo, con esercitazioni tecniche, lavoro sul possesso palla e partitina finale per il resto del gruppo. Domani si torna in campo, sempre al mattino.