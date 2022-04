Juve, gli auguri a Szczesny: "Buon compleanno Tek"

TORINO - Compie oggi 32 anni Wojciech Szczesny, portiere della Juve e della nazionale polacca . L'estremo difensore è stato celebrato sul profilo Twitter del club bianconero con un messaggio d'auguri - "Buon compleanno Tek" - e con un video in cui si esaltano le parate più belle difendendo la porta della Vecchia Signora.

Sette trofei nella Juve

Da quando è a Torino è sceso in campo per 174 partite (gliene mancano 7 per farla diventare la squadra con più presenze nella sua carriera insieme all'Arsenal), vincendo tre scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane.