Allegri prepara Juve-Fiorentina: De Ligt regolarmente in gruppo

TORINO - "Pasquetta in campo per la Juventus, che prepara il ritorno delle semifinali di Coppa Italia Frecciarossa contro la Fiorentina. L'appuntamento è fissato per mercoledì 20 aprile alle 21:00 all'Allianz Stadium: si riparte dal successo per 1-0 dell'andata". Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale il club bianconero rende noto che gli uomini di Allegri "si sono ritrovati sotto il sole dello Juventus Training Center questa mattina" per la "seduta odierna incentrata sulla gestione della fase di pressing ed esercitazioni sulle conclusioni su cross" e che domani si alleneranno "nuovamente al mattino". Presente anche Matthijs De Ligt, che ha lavorato regolarmente in gruppo. L'olandese ha smaltito il problema intestinale che lo ha costretto a chiedere il cambio nel match contro il Bologna. Subito dopo, alle ore 14, il tecnico toscano interverrà nella consueta conferenza stampa della vigilia.