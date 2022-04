Molina: “Juve, felice di piacerti. Non mi sento il nuovo Cuadrado"

C’è chi preferisce Nahuel Molina da quinto di centrocampo (come nell’Udinese) e chi da terzino destro nella difesa a quattro (come nella Nazionale di Messi). A qualcuno non dispiace neppure da mezzala o avanzato nel tridente. Tutti, però, concordano su una cosa: il 24enne laterale argentino, dopo l’ottima stagione con i friulani (31 presenze, 7 gol, 3 assist), sarà un grande protagonista anche del mercato estivo. Per il gioiello più prezioso della famiglia Pozzo si preannuncia una bella sfida tra Juventus e Atletico Madrid.