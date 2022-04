Juve-Fiorentina, Lapo e la bistecca: "Stasera cotta e mangiata"

TORINO - Dopo le polemiche nate per i suoi tweet su Allegri a seguito del pareggio contro il Bologna, Lapo Elkann ha pubblicato un nuovo "cinguettio" - con tanto di foto allegata che ritrae lui in compagnia del presidente della Fiorentina Rocco Commisso - in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma questa sera all'Allianz Stadium (ore 21).