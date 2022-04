Juve, sfida all'Inter: la gioia social per la finale di Coppa Italia

TORINO - È dilagante la gioia tra i giocatori della Juventus per la finale di Coppa Italia raggiunta, in virtù del 2-0 sulla Fiorentina di ieri sera allo Stadium: "Un'altra finale! Avanti così!!!" scrive capitan Giorgio Chiellini su Instagram in vista dell'ultima sfida contro l'Inter, in programma l'11 maggio a Roma. "Finale raggiunta, abbiamo fatto il nostro dovere: grazie a Panita per l'assist, andiamo a prendercela", scrive sul social preferito dai calciatori il brasiliano Danilo, autore del raddoppio sui viola. "Una finale per ottenere il nostro obiettivo", sottolinea il jolly colombiano Juan Cuadrado che poi aggiunge: "Dare tutto l'11 maggio per raggiungere l'obiettivo".