Del Piero e il selfie con Pessotto: "L'amicizia è per sempre"

TORINO - Dopo 10 anni è tornato a scaldare i cuori dello Stadium, con il pubblico bianconero che ha reso ancora una volta omaggio alla leggenda. Alex Del Piero è stato il protagonista assoluto del weekend della Juve e tra una visita e l'altra in quel di Torino, c'è stato anche spazio per incontrare qualche vecchio amico. Uno di questi è l'attuale dirigente della Juve Primavera, Gianluca Pessotto. Del Piero ha pubblicato sul suo profilo instagram una foto in compagnia del suo ex compagno di squadra con una didascalia che lascia poco spazio alle interpretazioni: "L'amicizia è per sempre". Subito scatenati i tifosi sui social che hanno riempito di affetto i due nei commenti. Non è mancato l'intervento anche di qualche ex giocatore come Bobo Vieri che puntuale ha scritto: "Che bella questa foto di Pessottino", allegando un cuore.