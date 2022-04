Spettacolo a Cantalupa, scendono in campo i... Del Piero

TORINO - Ai piedi delle montagne, a Cantalupa, a un passo da Torino, la Juventus Academy di Los Angeles ha dato spettacolo e una famiglia in particolare ha regalato gioia e emozione ai fortunati presenti. Sì, perché con i colori bianconeri sono scesi in campo gli eredi di Alessandro Del Piero, in più piccoli. Tobias, il primogenito, era lì con papà e mamma Sonia, che ha ripreso e postato alcune fasi di gioco su Instagram. E allora, per Sasha e Dorotea Del Piero è stata una giornata indimenticabile, entrambi con la fascia al braccio, capitani come l’illustre genitore, per tutti i tifosi zebrati il Capitano. Come se la cavano? Bene. Dorotea è già una funambola, palla al piede: i ragazzi non riescono a fermarla, eh…