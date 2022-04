Kaio Jorge: "Le grandi battaglie sono solo per i grandi guerrieri"

TORINO - Kaio Jorge prova a darsi la carica dopo il brutto infortunio subìto a febbraio nel match della Juve U23 contro la Pro Patria: la rottura del tendine rotuleo costringerà l'attaccante brasiliano ad almeno sei mesi di stop, ma il 20enne di Olinda sembra determinato a dare il massimo per bruciare le tappe. Pubblicando una sua foto sulla cyclette e con la cicatrice dell'operazione ben visibile sul ginocchio destro, ha commentato: "Le grandi battaglie si danno solo ai grandi guerrieri". Per la giovane punta quest'anno 9 presenze con la prima squadra di Allegri in campionato, più due gettoni anche in Coppa Italia.