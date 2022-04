Allegri-Juve, un passo alla volta: nessun proclama anticipato 

Concentrato sulle prossime cinque giornate di campionato, a cominciare dalla sfida di domani in casa del Sassuolo, per centrare il quarto posto e la Champions, ma già proiettato verso la prossima stagione per dare continuità al suo progetto e tornare così a correre per lo scudetto. Massimiliano Allegri non vuole però fare proclami anticipati: finché non raggiunge la matematica certezza del quarto posto preferisce compiere un passo alla volta. E non si fida né del Sassuolo, né di Lazio e Fiorentina, due scontri diretti da qui a fine maggio. L’accesso alla finale di Coppa Italia rende però meno amara la stagione perché c’è ancora un trofeo da poter conquistare: l’ennesima sfida contro l’Inter per non restare a digiuno all’undicesimo anno. Poi a fine maggio Allegri e la Juventus faranno un bilancio della stagione, ma già tecnico e dirigenza sono al lavoro («Ci confrontiamo quotidianamente») perché dovrà essere migliorato quanto fatto quest’anno: l’avere trascorso un’annata già insieme sarà sicuramente positivo come base di partenza, ma di certo si dovrà intervenire anche sulla rosa della squadra per aumentarne la qualità.