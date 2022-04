Sassuolo-Juve, per Allegri c’è il dubbio Vlahovic

REGGIO EMILIA - Tra infortuni e desiderio di gestire la squadra, Allegri si tiene ancora qualche dubbio in vista del posticipo di Reggio Emilia. Contro il Sassuolo il tecnico della Juventus potrebbe infatti dare un turno di riposo a Vlahovic, visti il superutilizzo del serbo e una classifica non più pressante in ottica quarto posto, dopo la caduta di Roma e Fiorentina: con le mente più serena i bianconeri possono ora puntare alla terza piazza del Napoli (altra sorpresa negativa del turno), distante soltanto 4 punti. In attacco si potrebbe così riformare la coppia Morata-Dybala, in una squadra schierata con un 4-4-2 in cui trovare una soluzione al forfait last minute di Cuadrado. Quindi possibile linea con Bernardeschi e Rabiot sulle fasce e Danilo (pur non al meglio) quale centrale insieme con Zakaria. Allo stesso modo Allegri deve risolvere un punto interrogativo in difesa, poiché De Ligt (uscito per problemi di stomaco in Coppa Italia contro la Fiorentina) non è al cento per cento. Ma l'olandese dovrebbe stringere i denti per affiancare Bonucci, con De Sciglio e Alex Sandro, mentre Szczesny riprende il suo posto tra i pali.