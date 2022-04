Sassuolo-Juve: oltre 20mila spettatori allo stadio

TORINO - Venerdì era stato tagliato il già prestigioso traguardo dei 15mila tagliandi, il fine settimana sarà stato utile per gli eventuali ritardatari e il fatto che si giochi il 25 aprile in un giorno di festa è uno stimolo in più. Ci sono tutti gli ingredienti perché la partita di questa sera fra Sassuolo e Juventus si trasformi in un happening straordinario, con luci, colori e urla sugli spalti ad accompagnare i gesti tecnici dei calciatori in campo al Mapei Stadium. Qui dove i bianconeri conquistarono l'ultima edizione della Coppa Italia con Andrea Pirlo in panchina (19 maggio 2021, Atalanta-Juventus 1-2 con reti di Dejan Kulusevski e Federico Chiesa contro l'unico squillo di Ruslan Malinovskyi), Paulo Dybala e compagni cercano il guizzo quasi decisivo per blindare il quarto posto Champions. Neanche con una vittoria a Reggio Emilia il piazzamento sarebbe aritmeticamente acquisito, ma distanziare ulteriormente la Fiorentina e le due squadre romane avrebbe un sapore troppo importante per il prosieguo della stagione.