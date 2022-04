REGGIO EMILIA - "Napoli, Roma e Fiorentina ko? Alla Juve dobbiamo guardare solo a noi stessi. Il Sassuolo si esalta con le grandi ma questa sera è un'occasione per rifarsi sotto. Dobbiamo essere molto aggressivi quando la palla è persa e non dare loro alcuno spazio tra le linee perché hanno quattro in avanti. Una vittoria porterebbe fiducia? Assolutamente, quando vinci, lavori meglio". Lo ha dichiarato Leonardo Bonucci a Dazn prima della partita di Serie A tra Juve e Sassuolo.