Juve, Zakaria e il legame speciale con Rabiot: "Ci troviamo benissimo"

TORINO - "Mi trovo molto bene con Rabiot, è vero, ma mi trovo molto bene anche con gli altri. Poi è chiaro che parliamo entrambi francese e quindi è più facile per noi, ma sto bene con tutta la squadra". Nel pre-partita di Juventus-Venezia, match decisivo per i bianconeri in ottica Champions League, è intervenuto ai microfoni di Dazn il Denis Zakaria: il centrocampista svizzero, arrivato nella scorsa sessione invernale di calciomercato dal Borussia Moenchengladbach, ha elogiato il compagno di reparto, l'ex Paris Saint-Germain Adrien Rabiot.