Juve, ora è ufficiale: Allegri qualificato per la Champions

Juve e Napoli qualificate matematicamente

Con tre giornate ancora da disputare e con nove punti in palio, i bianconeri sono matematicamente qualificati alla fase a gironi della prossima Champions League. Stesso discorso anche per il Napoli di Spalletti. Le due squadre, divise da una sola lunghezza in classifica, si giocheranno il terzo posto.