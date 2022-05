La Juve apre la Continassa ai tifosi

TORINO - In casa Juve, dopo la conquista aritmetica della Champions League, si respira un clima sereno. I bianconeri, grazie al successo per 2-1 contro il Venezia firmato Bonucci (doppietta) e allo 0-0 della Roma in casa contro il Bologna, si sono guadagnati il pass per la prossima edizione della massima competizione europea per club e per festeggiare l'importante traguardo hanno deciso di aprire i cancelli della Continassa ai tifosi. La squadra di Allegri sarà chiamata a rispondere presente negli ultimi tre turni di campionato ma soprattutto si giocherà la Coppa Italia contro l'Inter nella finale del prossimo 11 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Dopo il ko, sempre conto i nerazzurri, in Supercoppa italiana, la Vecchia Signora ha così l'occasione di mettere in bacheca un trofeo anche in questa stagione, fino a questo momento incolore e con molti alti e bassi.