Juve, Vlahovic instancabile: De Ligt fa … l’arbitro

TORINO - Leader si nasce, non si diventa. E se Matthijs De Ligt già a 18 anni era il capitano dell’Ajax non è un caso. Il 22enne difensore olandese in mattinata ha svolto una seduta breve, un programma di recupero finalizzato alla finale di Coppa Italia della prossima settimana, ma terminato il riscaldamento con i compagni è rimasto a bordo campo a seguire l’intera seduta. De Ligt si è piazzato vicino ai medici e ha incitato i compagni, concentrato come stesse giocando. Non è rientrato negli spogliatoi nemmeno durante la partitina finale. Tutt’altro: si è fatto dare il fischietto da Massimiliano Allegri e ha arbitrato l’incontro sette contro sette di Dybala e compagni.