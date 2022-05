Juve-Di Maria, nuovi segnali: si valutano le cifre dell'affare

TORINO - Un contatto c’è già stato e un altro potrebbe esserci a breve. Angel Di Maria alla Juventus non è ancora una trattativa, ma è già molto più che un’idea. La tentazione è reciproca e sta crescendo di giorno in giorno. L’ala argentina, che lascerà il Paris Saint Germain a parametro zero, non ha ancora deciso il proprio futuro. Sicuramente traslocherà dalla Tour Eiffel, però non è ancora certo se continuare in Europa o tentare un’avventura negli Usa. Dovesse optare per la prima opzione, l’ex Real Madrid viene descritto molto più che affascinato dalla Juventus e dall’Italia. Già, dopo essere stato protagonista in Francia (Psg), Inghilterra (Manchester United), Spagna (Real Madrid) e Portogallo (Benfica), al Fideo non dispiacerebbe chiudere il cerchio in Serie A. Valutazioni che rafforzano la posizione della Juventus, seppur una decisione finale Di Maria non l’abbia ancora presa. Se il compagno di Lionel Messi viene descritto sempre più tentato, segnali analoghi filtrano dagli ambienti bianconeri. Alla Continassa, dopo un primo colloquio informativo con l’entourage di Di Maria, stanno valutando le cifre dell’operazione. Passo necessario per passare alla “fase due”: ossia a una proposta vera e propria (...)