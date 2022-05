La Juve festeggia i 65 anni di Domenico Marocchino

TORINO - Il 5 maggio, oltre al 26° scudetto, in casa Juventus si festeggiano anche i compleanni di Emanuele Giaccherini e di una leggenda bianconera, Domenico Marocchino. Il club torinese sui suoi profili social ha reso omaggio al giocatore che oggi spegne 65 candeline: Marocchino è cresciuto nelle giovanili bianconere facendo il suo debutto in Serie A nel 1978 con i colori dell'Atalanta. Nel 1979 torna alla Juve dove gioca per 4 stagioni vincendo 2 scudetti ed una Coppa Italia collezionando 99 presenze e 9 gol.