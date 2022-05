Juve, Nedved: "Kean? Può segnare quanto Ronaldo"

GENOVA - A pochi minuti dal fischio d'inizio di Genoa-Juve, il vice-presidente dei bianconeri Pavel Nedved ha risposto alle domande dei giornalisti di Sky Sport. Il primo commento è su Kean, che parte titolare nel match del Ferraris: "Perchè non potrei chiedergli gli stessi gol di Ronaldo? Il potenziale del ragazzo è grande, è sempre un 2000 e se gioca vicino alla porta sa fare i gol, quindi gli chiedo tanto. Il prossimo anno ci aspettiamo che gli attaccanti segnino di più, siamo un po’ mancati sotto porta". Sulla finale di Coppa Italia contro l'Inter di mercoledì: "Come non ci si pensa? Bella domanda. Bisogna fare i professionisti sempre e comunque, si porta una maglia pesante per cui devi sempre fare il tuo dovere. Nessuno nasconde che si pensa comunque a mercoledì".