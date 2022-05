Miretti e Fagioli, X Factor Juve

TORINO - Alla fine i famosi rinforzi per il centrocampo la Juventus potrebbe averli già in casa. Il futuro è di Fabio Miretti e Nicolò Fagioli, entrambi cresciuti nel vivaio fin da bambini. Uno è esploso nelle ultime settimane in bianconero e l’altro ha appena trascinato la Cremonese in Serie A. Il 18enne piemontese, titolare nelle ultime due partite (Venezia e Genoa), è in continua ascesa, tanto da potersi candidare per un posto da titolare nella finale di Coppa Italia di mercoledì contro l’Inter. Mentre il 21enne piacentino ha confermato in Serie B quanto di buono si dice da anni sul suo conto alla Continassa: 33 presenze, 7 assist e 3 gol con i grigiorossi. E soprattutto obiettivo raggiunto al primo colpo (cioè la Serie A), che per uno che ambisce alla Juventus è tutto tranne che un dettaglio.