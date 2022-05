Juve, riecheggiano i fischi di Trapattoni: Allegri divide e impera

Quando Massimiliano Allegri ha sostituito Dusan Vlahovic con Giorgio Chiellini ha spolverato un gesto juventinamente antico, ricordando (agli over 40) i tempi in cui Giovanni Trapattoni sostitutiva Paolo Rossi per mettere il difensore Nicola Caricola (o qualche volta pure un giovane Stefano Pioli). I distinti e la tribuna del Comunale mugugnavano assai, il Trap vinceva. Vinceva più di qualsiasi altro allenatore, visto che nel suo primo decennio bianconero ha portato a casa sei scudetti, tutte e tre le coppe europee di allora, l’Intercontinentale, la Supercoppa Europea e due Coppe Italia. Il tecnico che ha vinto di più nella storia bianconera era discusso, criticato, perfino massacrato quando i social erano i bar (quindi più alcolici, ma meno tossici). E anche una parte della critica bastonava il (presunto) difensivismo di Trapattoni che, tra un fischio e un anacoluto, arricchiva la bacheca bianconera. Oggi è considerato un vate, un padre della patria (non solo juventina) e gli viene riconosciuto, postumo, l’onore di aver schierato contemporaneamente Cabrini, Tardelli, Platini, Bettega, Rossi e Boniek. Il difensivista!

Allegri ha avuto Trapattoni fra i suoi allenatori e maestri (era un suo giocatore a Cagliari) e ha sempre tratto ispirazione da quel pragmatismo calcistico che antepone la vittoria a qualsiasi altra elucubrazione tattica o estetica. E come il Trap vince, ma finisce nel tritacarne. La differenza è che, rispetto al Trap, sembra quasi divertirsi della situazione, ma questo a causa dell’invisibile e profondissimo oceano che separa Livorno da Cusano Milanino. Allegri divide. Allegri impera. Magari non quest’anno, che divide e basta, almeno fino a mercoledì quando potrebbe alzare un trofeo che non è uno scudetto, ma vale più di una semplice Coppa Italia, viste le circostanze e l’avversario. Al netto del pragmatismo, non è stata una bella Juventus: ci sono molte giustificazioni, dalla fuga di Ronaldo all’ultimo minuto al fatto di avere una rosa incompleta, passando dalla scomparsa di Dybala al momento del bisogno e dall’infortunio di Chiesa. Ma Allegri ci ha messo del suo. Ha tardato a registrare la difesa, cambiando solo in inverno la mentalità fricchettona della retroguardia bianconera. Non ha capito subito alcuni giocatori (McKennie e Arthur su tutti).